Une bonne idée de jeu pour le retour à l’école

Madame Marie-Noël, c’est la professeure d’éducation physique à Sayabec, dans l’est du Québec, qui a eu cette super idée pour amuser ses élèves qui sont de retour en classe cette semaine.

Un jeu de baby-foot grandeur nature qui, en plus d’avoir l’air vraiment drôle, respecte la distanciation sociale.

On peut voir que l’équipe-école l’a testé et ça me semble passer le test! Bon retour en classe à tous ceux que ça concerne!

Article publié sur francoischarron.com le 12 mai 2020