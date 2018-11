Une campagne lancée pour les entreprises d’économie sociale

Crédit photo : Gracieuseté

Le Pôle d’économie sociale Vallée-du-Haut-Saint-Laurent et la MRC de Roussillon ont lancé une campagne, le 19 novembre, pour inviter la population à découvrir des produits et des services d’entreprises d’économie sociale de Roussillon et de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, dont le Complexe le partage, Exporail et la maison de la famille Kateri.

Les principaux éléments visuels publicitaires de la campagne intitulée «C’est ça l’économie sociale» les mettront de l’avant parmi une quinzaine de la mi-novembre à la fin janvier. Celles-ci favorisent entre autres la participation de leurs membres dans les décisions et le développement de leurs activités sociales.