Une Candiacoise en finale au concours Miss Québec

Crédit photo : Gracieuseté

Marie-Zoé Lapierre répond avec aplomb aux questions concernant sa participation à la grande finale Miss Québec 2019, le 2 mars. La Candiacoise souligne que cette assurance dont elle fait preuve est un résultat concret de son cheminement à ce concours victime, selon elle, de préjugés.

«Ce n’est pas Miss Univers où l’on se promène avec un bikini, et ce n’est pas non plus un concours de beauté. Certains me disent: “Je ne pensais pas que tu étais aussi superficielle”. C’est dommage qu’ils ne posent pas de questions sur le concours», lance la femme de 19 ans.

Depuis l’été 2018 qu’elle participe à ce défi qui permet aux candidates de développer leur confiance et leur sociabilité, d’après la principale intéressée. D’ailleurs, sur le site de Miss Québec, on y mentionne que le concours en est un de personnalité.

Fonctionnement

Au cours de la saison estivale, plusieurs activités étaient au programme.

«Nous sommes allées au Beachclub où on a participé à des matchs de volleyball et d’autres compétitions amicales. Durant ces journées, on évalue notre esprit d’équipe, de quelle manière on participe aux activités, si l’on fait preuve d’entraide, etc.», explique Marie-Zoé Lapierre.

Les adhérentes ont pu bénéficier de cours sur la parole en public, de diction, de maquillage et d’autodéfense pour ne citer que ceux-là. Ces dernières ont aussi l’obligation d’effectuer des heures de bénévolat.

«Ça permet aux filles de s’engager dans la communauté. Je suis allée aider dans les cours de danse à Candiac et aussi au soccer», dit-elle.

Par la suite viennent les galas au nombre de trois qui sont répartis dans le temps. À la suite de chacun de ces événements, des participantes sont éliminées.

«Le concours Miss Québec me permet d’avoir de l’assurance et de mieux me connaître.» -Marie-Zoé Lapierre

«Les deux premiers galas ont eu lieu au théâtre Rialto à Montréal et le dernier, où nous sommes 12 finalistes, se déroulera à l’Hôtel Sheraton à Laval», poursuit celle qui étudie au cégep Saint-Hyacinthe en Technique santé animale. Elle désire entreprendre des études en médecine vétérinaire.

«Durant les galas – où parents et amis assistent – quatre juges nous posent une question. On la reçoit à l’avance afin de bien se préparer. Les réponses peuvent être très courtes. C’est la façon dont on communique notre réponse qui donne des points, tout comme les activités que nous avons faites durant l’été. Les questions peuvent être aussi simples que “Qui t’inspires dans la vie?” ou “C’est quoi ton film préféré?» affirme-t-elle.

Pas une première fois

Il s’agit de la 2e participation de Marie-Zoé Lapierre à ce concours de personnalité. Entre 2014-2015 elle a pris part à Miss Teen Québec.

«Quand je l’ai fait, je n’avais pas confiance en moi. J’avais beaucoup de difficultés au secondaire. Je ne me connaissais pas vraiment. J’avais de la misère avec les gens. À la suite de cette expérience, j’ai découvert une autre personne qui était en moi. J’ai appris à me connaître et à me respecter», souligne-t-elle.

Elle a décidé d’y participer de nouveau alors qu’elle se questionnait sur son avenir professionnel.

Vote payant

Marie-Zoé Lapierre invite le public à voter pour elle.

«Le vote total des votes compte pour 15% de la note finale. Il s’agit de votes payants dont une partie de l’argent va à Opération enfant soleil», dit-elle.

Les frais des votes varient: 2 $ pour 1 vote jusqu’à 20 $ pour 100 votes. Mme Lapierre est inscrite dans la catégorie Miss Québec, qui avec celles de Miss Teen Québec et Miss Pré Teen Québec composent cette compétition. Quant au prix, celui-ci est honorifique.

«Les gagnantes des trois catégories vont passer une année avec une couronne sur la tête, lance-t-elle avec humour. C’est un prix symbolique. Par la suite, on devient marraine des filles qui vont s’inscrire. Je serais heureuse [d’être couronnée], car j’aime ça aider les gens.»