Une Candiacoise présente son premier livre jeunesse au Salon du livre de Montréal

Marilou Viau a publié son premier livre jeunesse Les aventures de Mayou: une journée aux pommes en 2016, en Europe. Elle aura l’occasion de le présenter aux lecteurs québécois une première fois à l’occasion du Salon du livre de Montréal, du 20 au 25 novembre. C’est «un rêve qui devient réalité» pour la Candiacoise.

Marilou Viau et sa fille de 11 ans ont l’habitude de lire ensemble assez fréquemment. C’est lors d’une de ces séances que l’idée d’écrire un premier livre jeunesse est venue à l’esprit de l’auteure.

«Ce que je voyais dans les livres jeunesse, c’est que c’était soit très éducatif, soit très ludique, explique-t-elle. C’était difficile d’avoir un livre avec une notion plus éducative avec un volet ludique. C’est ce que je voulais faire en prenant ma réalité, des événements ou des activités de la vie que je réalisais avec ma fille.»

Ainsi est née Mayou, une sympathique petite fille rousse. Dans ce premier livre, l’héroïne passe une journée aux pommes avec sa mère et est émerveillée par tout ce qui l’entoure.

«Je voulais une enfant très enjouée, curieuse de la vie, dit l’auteure. C’est une petite fille drôle, épanouie.»

Tout au long du livre de 40 pages, l’auteure s’adresse à son lecteur en lui posant des questions telles «Et toi, as-tu déjà été aux pommes? Qu’as-tu le plus apprécié?».

«Je trouve ça intéressant de permettre au parent de discuter avec leur enfant, révèle Mme Viau. C’est un moment privilégié.»

Enfin!

La maison d’édition Edilivre, qui a publié le livre jeunesse de Mme Viau, a réservé un kiosque pour le Salon du livre de Montréal. Elle devait choisir des auteurs pour y prendre part. Comme Mme Viau réside tout près, il était naturel qu’elle en fasse partie.

«C’est vraiment génial, dit-elle. C’est comme un accomplissement, un rêve qui devient réalité. Même si j’ai rédigé mon livre, qu’il a été publié, pour une fois, il est chez nous. Il est enfin plus facilement accessible aux gens d’ici!»

Elle compte également tenter sa chance au salon du livre de la MRC Roussillon, qui aura lieu du 24 au 26 avril.

«Ça fait quelques années que ç’a été publié en Europe et j’arrivais à un point où je me disais: Est-ce que je continue à persévérer ou j’arrête? Jusqu’où on va? Là c’est comme l’élément déterminant qui a fait: il faut que je continue», admet Mme Viau.

Elle a d’ailleurs plein déjà plein d’idées en tête pour les prochaines aventures de Mayou.