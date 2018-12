Une chaîne de restaurants récolte 45 000 livres de denrées : les clients devaient apporter leurs dons pour manger gratuitement

Crédit photo : Gracieuseté

Plus de 7050 personnes ont mangé gratuitement dans l’un des 9 restaurants de la chaîne Le Buffet des Continents, le 3 décembre, en échange de cinq denrées non périssables, permettant à l’entreprise de récolter près de 45 000 livres de nourriture et 7540$ pour les familles et les personnes dans le besoin.

Au restaurant de Brossard, quelque 826 personnes ont mangé gratuitement et ont apporté 4063 livres de denrées non périssables ainsi que 1350$ qui ont été remis à Moisson Rive-Sud, qui en assurera la distribution.

«Chaque petit geste compte pour aider ceux qui sont dans le besoin et ensemble, nous mobilisons notre personnel et notre communauté en espérant bâtir une société meilleure», a expliqué la porte-parole de la chaîne Le Buffet des Continents, Sonia Bergeron.

Les 900 employés des 9 restaurants de la chaîne ont contribué à la collecte à titre personnel, la plupart travaillant bénévolement pour l’occasion.

En 15 ans, la collecte a permis au Buffet des Continents de nourrir gratuitement plus de 91 050 personnes dans ses restaurants et de remettre plus de 469 968 livres de nourriture à des familles et des personnes.

(Source: Communiqué – Le Buffet des Continents)