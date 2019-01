Une clinique d’hiver ouvre sur la Rive-Sud

Crédit photo : Archives - Le Courrier du Sud

Une clinique d’hiver a été aménagée au GMF Azur dans l’arr. de Greenfield Park. Depuis le 17 janvier, les usagers du RLS de Champlain qui n’ont pas accès à un médecin de famille peuvent y obtenir une consultation médicale pour des problèmes de santé mineurs comme la grippe, la gastro-entérite ou d’autres infections hivernales.

De plus, les huit GMF du territoire augmenteront leur disponibilité pour recevoir davantage de clientèle. La clinique d’urgence pédiatrique de l’Hôpital Charles-Le Moyne bonifiera aussi son offre de services médicaux pour les enfants de 0-17 ans.

Ces services supplémentaires seront accessibles jusqu’au 15 mars, afin entre autres de désengorger les urgences des hôpitaux, particulièrement achalandées à cette période de l’année.

Le CISSS Montérégie-Centre invite la population à utiliser les services appropriés à sa situation avant de se rendre à l’urgence. Il rappelle également que le site www.sante.gouv.qc.ca et le service Info-Santé (811) sont des ressources disponibles afin d’obtenir des conseils pour prendre la bonne décision quant à la meilleure façon de consulter.

Les pharmaciens peuvent également conseiller les gens sur l’utilisation des médicaments en vente libre. Selon certaines conditions, ils sont autorisés à prescrire un médicament pour un problème de santé mineur.

Si une consultation médicale est nécessaire, le médecin de famille devrait toujours être la première ressource à qui s’adresser. Certaines cliniques offrent du sans rendez-vous à la clientèle qui n’a pas médecin de famille (www.quebec.ca/consultationmedicale).

Le CISSS Montérégie-Centre réitère les précautions à prendre pour éviter la transmission de la grippe, de la gastro-entérite et d’autres infections hivernales, telles que se laver les mains à l’eau et au savon; nettoyer son environnement immédiat, par exemple la surface des meubles et des comptoirs; tousser ou éternuer dans le pli du coude.

La clinique d’hiver (2984, boul. Taschereau) est ouverte du lundi au vendredi de 17h à 21h, et les samedis et dimanches de 9h à 17h. Pour prendre rendez-vous à la clinique d’hiver ou à la clinique d’urgence pédiatrique de l’Hôpital Charles-Le Moyne: www.cliniquehivermc.ca.

