Une clinique du Quartier DIX30 parmi les premiers sites de vaccination contre la COVID-19

La clinique de vaccination Quartier DIX30 figure parmi les 21 sites où se poursuivra dès la semaine prochaine l’opération de vaccination contre la COVID-19.

Ces 21 sites, répartis à travers la province, ont été identifiés afin de maximiser la vaccination des groupes prioritaires. En Montérégie, la vaccination se fera aussi au Pavillon la COOP de la Société d’agriculture de Saint-Hyacinthe

Les doses de vaccin du fabricant Pfizer que recevra le gouvernement permettra de vacciner dans les semaines du 21 et 28 décembre et du 4 janvier. Jusqu’à maintenant, 1 613 doses ont été administrées, alors que 4875 doses seront administrées d’ici la fin de la semaine.

«Le Québec se préparait depuis plusieurs semaines à l’arrivée du vaccin afin d’être prêts à commencer la vaccination dès la réception des doses, a signifié le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé. Nous avons tout mis en œuvre afin de protéger les personnes les plus vulnérables et notre personnel du réseau de la santé le plus rapidement possible.»

La vaccination sera réservée uniquement aux clientèles priorisées. Des démarches sont par ailleurs entreprises par les établissements du réseau de la santé auprès de ces personnes.

Selon la recommandation du Comité sur l’immunisation du Québec, la priorité sera accordée aux personnes vulnérables et en grande perte d’autonomie qui résident dans les CHSLD ou dans les ressources intermédiaires et de type familial, aux travailleurs du réseau de la santé en contact avec des usagers, aux personnes autonomes ou en perte d’autonomie qui vivent en résidence privée pour aînés et aux communautés isolées et éloignées.

Suivent ensuite les personnes âgées de 80 ans ou plus; celles âgées de 70 à 79 ans; celles âgées de 60 à 69 ans; les adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19; les adultes de moins de 60 ans sans maladies chroniques ou problèmes de santé augmentant le risque de complications, mais qui assurent des services essentiels; et le reste de la population adulte.

Québec prévoit vacciner jusqu’à 650 000 personnes d’ici le 1er avril, selon les doses qui seront reçues.