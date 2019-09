Une Color Run pour amasser des fonds pour une école de Delson

Dans le cadre d’une campagne de financement et de sa mission de promouvoir l’appartenance à la communauté, l’école John Adam Memorial de Delson tiendra une Color Run de 3,5 km, le 5 octobre. Les fonds amassés serviront à l’aménagement d’espaces d’étude extérieurs.

Tous ceux qui le souhaitent peuvent faire le parcours à la course ou à la marche, à leur guise. Tout au long du trajet les participants se feront asperger de poudre de toutes les couleurs.

La course débutera à 10h. Il est possible de s’inscrire dès maintenant en ligne au ou le jour même de l’événement, à 9h.

C’est gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans, 10$ pour les jeunes de 5 à 17 ans et 20$ pour les personnes de 18 ans et plus. Un t-shirt et une bouteille d’eau seront fournis à chaque participant sur place.

Un barbecue sera également organisé après la course.