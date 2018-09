Une concession Rolls-Royce au Texas accepte maintenant les Bitcoins

Article par Olivier Beaulieu

Il y a tout près de 10 ans, des cryptomonnaies ont fait leur apparition dans les divers marchés boursiers du globe. Initialement, elles ne semblaient qu’être une mode éphémère, mais certaines compagnies ont vu le potentiel de cette monnaie et elles acceptent dorénavant ce type de paiement en échange d’un produit ou d’un service. Dans cet ordre d’idées, la concession Rolls-Royce de Houston au Texas a décidé de mettre en place un système de paiement par cryptomonnaie.

Tilman Fertitta, le propriétaire de la concession texane est effectivement le premier détaillant de la marque de luxe en Amérique à offrir à ses consommateurs la possibilité de régler leur facture grâce à BitPay, et ce, partout sur le globe! En entrevue, il affirme que « la croissance du Bitcoin a capté mon attention. Étant un détaillant de voiture haut de gamme depuis longtemps, j’ai toujours voulu offrir la meilleure expérience d’achat à mes clients et ce partenariat permettra à quiconque sur Terre d’acheter un véhicule rapidement et facilement ».

Du côté de la plateforme BitPay, son chef commercial Sonny Singh affirme que « nous avons remarqué que les gens préfèrent procéder à de gros paiements avec la cryptomonnaie Bitcoin puisque le paiement est plus simple. Ce partenariat tombe à point avec la croissance de la popularité des voitures luxueuses. »

Créée en 2011, la plateforme de paiement BitPay œuvre entre autres dans la transaction de Bitcoins. Elle vise à faciliter la vie aux entreprises ainsi qu’aux particuliers qui procèdent à des transferts de fonds virtuels transfrontaliers. Bitcoin est quant à elle une unité monétaire disponible seulement de manière virtuelle. Elle est donc indépendante des banques et elle est liée à un système de cryptage qui enregistre toutes les transactions effectuées.