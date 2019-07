Une des premières Toyota GR Supra 2020 arrive au Québec

Article par Germain Goyer

À peine quelques jours après notre premier essai de la Toyota GR Supra 2020, voilà qu’un des premiers exemplaires arrive au Québec.

C’est ce qu’on a pu observer sur la page Facebook d’un concessionnaire Toyota situé sur la Rive-Nord de Montréal. On y voit une Supra 2020 rouge débarquer du camion de livraison alors qu’elle n’a pas encore été déshabillée des pellicules de plastique.

On s’imagine qu’elle n’accumulera pas la poussière bien longtemps chez ce concessionnaire.

Construite en partenariat avec BMW, la Supra de cinquième génération partage bon nombre de composantes avec la Z4. C’est le cas notamment du châssis, du moteur turbocompressé à six cylindres en ligne de 3,0 L et de la boîte automatique à huit rapports. La puissance et le couple se chiffrent à 335 chevaux et à 365 livres-pied.

Seulement 300 unités seront livrées à l’échelle du Canada. Le prix du modèle de base a été fixé à 64 990$.