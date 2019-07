Une dizaine de ménages toujours à la recherche d’un logement

En date du 1er juillet, une dizaine de locataires de la Rive-Sud de Montréal n’avaient toujours pas trouvé de logement.

«Cette situation inacceptable s’explique par la rareté des logements disponibles et par le fait que le gouvernement du Québec n’a pas pris au sérieux les avertissements des organismes de défense des droits des locataires qui, depuis octobre 2018, sonnaient l’alarme à la suite d’un rapport de la Société canadienne d’hypothèques et de logement sur les taux d’inoccupation de 2%, soit sous le taux d’équilibre de 3%», affirme le Comité logement Rive-Sud.

Selon les informations recueillies par le Comité, la dizaine de ménages peinaient à trouver un logement salubre qu’ils étaient en mesure de se payer.

«Certains ménages ont dû faire appel à leur famille pour les héberger temporairement, d’autres ont été forcés de demeurer dans un logement insalubre et d’autres ont été pris en charge temporairement par la Ville de Longueuil», indique Stéphane Moreau, organisateur communautaire pour le Comité.

Le Comité rappelle que dans un contexte de pénurie de logements, certains propriétaires se sentent justifiés de demander des hausses abusives de loyer et de faire de la discrimination dans la sélection, comme l’a démontré une étude menée par le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLAQL).

Le Comité logement Rive-Sud joint sa voix à celle de son regroupement national, le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), et exige que Québec utilise ses surplus budgétaires pour accélérer la réalisation de nouvelles unités de logements sociaux.

(Source: Comité logement Rive-Sud)