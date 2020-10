Une dizaine d’écoles touchées par la COVID-19 depuis le début du mois

Un total de 18 cas de COVID-19 ont été confirmés dans 10 établissements scolaires du territoire à Saint-Constant, Candiac, La Prairie et Sainte-Catherine, entre le 1er et le 14 octobre, indique le Centre de service scolaire (CSS) des Grandes-Seigneuries.

L’école secondaire de la Magdeleine à La Prairie compte le plus haut nombre de cas, avec un total de 7 depuis le début du mois. D’abord, le 5 octobre, la Santé publique a confirmé au CSS des Grandes-Seigneuries que deux élèves étaient déclarés positifs à la COVID-19.

«L’un des cas n’a pas mené au passage à l’enseignement virtuel d’une classe. L’autre était déjà dans une classe où l’enseignement se faisait en mode virtuel», précise Hélène Dumais, directrice adjointe au Service du secrétariat général et des communications au CSS.

Le 6 octobre, deux autres cas, soit un élève et «une personne de l’école» ont été confirmés, menant au passage d’une classe en mode d’enseignement virtuel. Puis, le 12 et le 14 octobre, trois autres cas ont été déclarés.

Ils s’ajoutent aux deux autres recensés en septembre.

Pour sa part, l’école secondaire Jacques-Leber à Saint-Constant a trois cas, recensés respectivement les 1er, 8 et 13 octobre. Deux classes sont passées en enseignement virtuel. L’autre groupe touché l’était déjà, laisse savoir Mme Dumais.

Du côté de l’école secondaire Saint-François-Xavier à La Prairie, un élève et «une personne de l’école» ont été infectés, en date du 7 et du 14 octobre. Un seul cas a forcé le passage en mode virtuel d’une classe. L’établissement scolaire a fait parvenir une lettre aux parents d’élève, dont Le Reflet a obtenu copie, au sujet du deuxième cas, indiquant que «l’enquête épidémiologique est en cours et pour le moment, aucune intervention n’est requise dans la classe de votre enfant». La direction recommande aux parents de surveiller l’état de santé de leurs enfants et la leur.

Autres cas

-École Fernand-Seguin à Candiac: 1 élève infecté en date du 5 octobre, aucune classe fermée;

-École Émilie-Gamelin à La Prairie: 1 élève infecté en date du 6 octobre, une classe est passée en enseignement virtuel;

-École de l’Aquarelle-Armand-Frappier à Saint-Constant: 1 personne de l’école infectée en date du 7 octobre, aucune classe fermée;

-École Piché-Dufrost à Saint-Constant: 1 personne de l’école infectée en date du 11 octobre, aucune classe fermée;

-École Vinet-Souligny à Saint-Constant: 1 élève infecté en date du 11 octobre, aucune classe fermée;

-École des Bourlingueurs à Sainte-Catherine: 1 élève infecté en date du 13 octobre, une classe est passée en enseignement virtuel.