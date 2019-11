Une Dodge Charger AWD de 1525 chevaux présentée au SEMA

Article par Julien Amado

Vous aimez la Dodge Charger AWD et la polyvalence de sa traction intégrale, mais vous trouvez que les 292 ch de son V6 sont trop timides?

Pas de problème, le préparateur SpeedKore Performance et le fabricant d’échappements Magnaflow ont trouvé la solution. Sur la base d’une Charger de Police, ils ont conservé un rouage intégral mais ont remplacé le célèbre V6 Pentastar par un V8 de Challenger Demon!

Et comme 808 chevaux, c’était visiblement trop peu, le moteur délaisse son compresseur volumétrique pour une paire de gros turbos visibles derrière le pare-chocs avant. Le résultat est tout de même impressionnant avec 1 525 chevaux au total. Pour encaisser une telle puissance, la traction intégrale n’a évidemment plus rien à voir avec celle d’origine (arbre de transmission en carbone, boîte de transfert renforcée etc.)

Selon nos confrères de Car and Driver, il y a aussi deux systèmes d’échappement différents (signés Magnaflow comme vous l’aviez deviné). Le premier est un modèle normal qui se dirige vers l’arrière de l’auto. Mais lorsqu’on enclenche le « mode piste », une valve dérive les gaz brûlés vers un deuxième système d’échappement qui débouche sur les côtés du pare-chocs, directement devant les roues avant!

Et si vous aviez peur d’être trop discrets, un deuxième tube évacue la pression excédentaire de la soupape de décharge (aussi appelée wastegate) au même endroit que les gaz d’échappement.

Il s’agit sans aucun doute d’une des Charger les plus extrêmes de la planète.