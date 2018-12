Une édition encore plus féroce de la Lexus RC F sera dévoilée au Salon de Detroit

Article par William Clavey

Le Salon de Detroit 2019 arrive déjà à grands pas, et comme chaque année, nous y serons afin de couvrir tous les dévoilements et nouveautés de l’industrie. Une des grandes nouvelles sera l’arrivée d’une déclinaison extrême du coupé sport Lexus, la RC F.

Un gros aileron

Le communiqué de presse du constructeur fut extrêmement court, n’affichant qu’une seule image, dont celle d’un énorme aileron en fibre de carbone reposant sur le coffre du bolide.

Lexus la nomme la RC F Track Edition, une version extrême de la très déjà excentrique RC F. On ignore ce qu’elle aura dans le ventre, ou quelles modifications lui seront apportées afin qu’elle soit armée pour les circuits de course, mais à nos yeux, n’importe quelle nouvelle d’une voiture à haute performance dans ce royaume du VUS est une bonne chose.

Notons que la Lexus RC F est déjà alimentée par un puissant moteur V8 atmosphérique de 5,0 litres, produisant pas moins de 467 chevaux, et que seul le rouage à propulsion n’est offert pour la bagnole.

Le plus fascinant dans tout ça, c’est que Lexus continue d’offrir la RC parmi sa gamme de produits, sans oublier la déclinaison F qui est encore plus niche, se vendant qu’à quelques exemplaires à chaque année. On admire néanmoins Lexus de continuer à promouvoir ce bolide, et d’offrir une déclinaison extrême. Nous vous partagerons tous les détails lorsqu’ils seront disponibles.