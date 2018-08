Une édition spéciale de la Toyota 86 est prévue pour 2019

Article par William Clavey

La Toyota 86, ainsi que sa sœur jumelle, la Subaru BRZ, demeure à ce jour une des autos sport les plus adorées par les amateurs de conduite sportive, et ce, même si plusieurs se plaignent qu’elle mérite un moteur plus puissant.

Pas besoin d’être plus puissante

De notre côté, nous trouvons que de la puissance, la 86 en a en masse, et tous ceux l’ayant conduite vous diront qu’elle se rattrape avec un châssis léger, une maniabilité digne de mention et un plaisir de conduite indéniable, le tout, à un prix abordable.

Pour 2019, elle reste relativement inchangée, toujours alimentée par un moteur à plat de 2,0 litres, produisant 205 chevaux, mais Toyota s’est tout de même amusé avec ce qu’il considère être une version très limitée de son bolide, la Toyota 86 TRD Special Edition 2019.

Destinée à seulement quelque 1 418 heureux propriétaires, cette édition spéciale du populaire bolide japonais augmente le plaisir de conduite d’un cran grâce à l’ajout de freins Brembo de 325 mm (12,8 pouces) à l’avant et 314 mm (12,4 pouces) à l’arrière, des amortisseurs de marque Sachs plus fermes et des pneus Michelin Pilot Sport 4 de série, permettant à la 86, selon Toyota, d’offrir à son pilote plus de contrôle et de maniabilité sur les circuits de course. Parmi les modifications, on y retrouve également un système d’échappement double TRD, de nouvelles roues en aluminium de 18 pouces, un habitacle exclusif incorporant des accents rouge, ainsi qu’un ensemble aérodynamique TRD.

La Toyota 86 TRD Special Edition 2019 est disponible sur commande à un prix de détail de 38 220 $ avant les frais de transport et préparation, mais la livraison du véhicule sur sol canadien n’aura lieu que vers la fin de cette année.