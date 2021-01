Une enfant qui manquait à l’appel vite retrouvée

Une enfant de sept ans qui manquait à l’appel a été vite retrouvée sur le territoire de la Régie intermunicipale de police Roussillon samedi.

« Elle était partie jouer au parc. Elle a finalement été retrouvée chez un ami, dans une maison près du parc », fait part le lieutenant Patrick Gagné.

« On était bien content qu’elle soit saine et sauve et que tout se règle rapidement », a exprimé le porte-parole de la régie de police Roussillon.

Les parents ont donné l’alerte vers 15h20. La Régie a alors mobilisé plusieurs effectifs, souligne le lieutenant Gagné. Le Service d’incendie de Candiac-Delson a aussi été mis à contribution. L’opération a connu une fin heureuse au bout d’une heure environ.

Connaître les amis

À la suite de l’incident, le lieutenant Gagné a livré un message de prévention : « J’aimerais rappeler aux parents que c’est important de connaître les amis de leurs enfants et que les enfants les informent quand ils vont ailleurs ».

Il conseille aussi aux parents qui accueillent un ami de leur enfant chez eux d’en informer ses parents.