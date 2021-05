Une entrepreneure de Candiac veut soutenir le monde des affaires

Experte en informations stratégiques comptant une quinzaine d’années d’expérience, Touria Fadaili a saisi l’opportunité de créer sa propre entreprise s’adressant au milieu des affaires lorsque la société d’État pour laquelle elle travaillait a subi une restructuration. Sa compagnie Infothèque, basée à Candiac, a récemment été honorée au Gala OSEntreprendre.

Mme Fadaili s’est servie de son expertise pour créer ses services aux entreprises.

«C’est simple. Tout ce que j’avais développé comme produits durant mon parcours, j’ai décidé de les vendre», explique d’emblée celle qui a lancé Infothèque en mai 2019.

Seule pour le moment, l’entrepreneure âgée de 45 ans offre des services d’informations, de veille stratégique, d’intelligence de marché et de consultation pour les entreprises et organismes en développement économique. Elle s’adresse majoritairement à des compagnies bien établies, de moyenne ou grande taille. Ses principaux clients comptent des Municipalités, des agences de développement économique et des consultants qui travaillent avec de grandes entreprises.

L’un des services les plus demandés est la veille stratégique, qui consiste à surveiller en continu l’environnement lié à son domaine afin de déterminer les meilleures pratiques.

«Dans plusieurs organisations, c’est un poste à part, c’est une personne qui fait ça pour identifier les opportunités de nouveaux marchés notamment. On le fait moins au Québec par manque de ressources et en raison de la pénurie de main-d’œuvre, alors je peux le faire pour une entreprise», explique Mme Fadaili.

Puis, l’intelligence de marché est également un «service populaire» d’Infothèque.

«C’est de regarder un secteur comme l’agroalimentaire ou la construction et de faire un portrait de comment il se porte au Québec, au Canada ou à l’étranger. On inclut les concurrents, les défis, les opportunités et les innovations qui le marquent par exemple», détaille-t-elle.

Pandémie

Mme Fadaili ne cache pas que l’arrivée de la pandémie lui a fait peur, mais elle a constaté que le besoin pour son expertise était toujours présent.

«Le démarrage, c’est toujours un peu long. Il faut vendre ses services et rencontrer des gens. J’allais à des événements pour construire mon réseau, alors je n’avais plus cette occasion», confie-t-elle.

L’entrepreneure a donc été surprise, de son propre aveu, de recevoir des appels et que l’année 2020 se passe finalement bien, malgré ses craintes.

«Je ne peux pas dire que j’avais énormément de travail, mais dans les circonstances, pour quelqu’un qui venait de commencer, c’était très bien», dit-elle.

Cela s’explique notamment par les besoins de soutien pour, par exemple, les programmes de financement liés à la pandémie.

Prix

Infothèque a été récompensée dans la catégorie Services aux entreprises au 23e Gala OSEntreprendre, tenu virtuellement le 8 avril. L’entreprise a ainsi remporté une bourse de 750$.

«C’est un accomplissement! se réjouit Mme Fadaili. L’entrepreneuriat c’est une aventure extraordinaire que l’on ne peut pas prévoir. On fait de notre mieux, mais c’est beaucoup d’incertitudes. C’est la réalisation d’un rêve presque impossible que j’avais et j’ai eu de la difficulté à quitter la sécurité d’un emploi dans une fonction publique.»

