Une entreprise de Sainte-Catherine aide à diminuer la propagation dans les hôpitaux

En cette période de pandémie, des entreprises utilisent leur savoir-faire pour aider le plus possible les travailleurs essentiels. C’est le cas de Qualitair, une PME de Sainte-Catherine spécialisée dans la fourniture de systèmes localisés de ventilation destinés aux grands centres hospitaliers au Québec, au Canada et aux États-Unis.

À la demande des hôpitaux et CHSLD du Québec, Qualitair a livré des unités de ventilation pour équiper 574 nouvelles chambres d’isolement. Ce, en moins de 30 jours.

Munis de filtres HEPA, les systèmes de Qualitair engendrent une pression négative dans les pièces qui en sont munis. Cette pression négative permet l’évacuation par l’air des sécrétions des malades, ce qui évite la propagation de leurs contaminants. Ainsi, les personnes intervenant auprès des malades, de même que les locaux avoisinant leurs chambres, sont davantage protégés.

En temps normal, les appareils spécialement conçus pour les chambres d’isolement en centres hospitaliers requièrent 8 à 12 semaines de production. Vu l’urgence de la situation, l’entreprise a adapté ceux qu’elle destine habituellement aux chantiers de rénovation, dont les délais de fabrication sont plus courts. C’est ainsi qu’elle a pu en fournir de grandes quantités en peu de temps.

«L’originalité de notre solution a été de proposer ces appareils de chantier, modifiés avec les accessoires appropriés, afin de les utiliser dans les chambres de patients contagieux, sans en compromettre l’efficacité et la qualité qu’on nous reconnaît», expliquent le fondateur de l’entreprise, Jean-Roch Simard, et son vice-président exécutif, Pierre-Luc Gendron.

«Nos fournisseurs habituels de ces appareils ont vite été à court de produits. Nous avons donc dû nous tourner vers d’autres fournisseurs aux États-Unis et en Chine pour combler la forte demande», ajoutent-ils.

Nouvelle pandémie, idées recyclées

Qualitair a aussi sorti de ses cartons un projet inachevé lors des épidémies du SRAS et de la H1N1, soit un système d’isolement personnel (SIP), qui permet la protection des lits des malades grâce à une cabine de vinyle transparent dotée de son propre ventilateur et d’ouvertures pour l’accès aux patients. Celui-ci a été peaufiné et mis en marché dernièrement.

L’entreprise livrera cette semaine ses premières unités: 10 au Centre de santé Inuulitsivik à la Baie d’Hudson, 28 au Centre de santé Tulattavik de l’Ungava et 1 à l’hôpital Shriner’s de Montréal.

«Récemment, autant de demandes nous sont parvenues de l’Inde, des Philippines, de Bangkok, de Dubaï et de l’Arabie Saoudite», affirme M. Gendron.