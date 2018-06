Une époque excitante pour Aston Martin

Article par Michel Deslauriers

Il fait beau et chaud, le grand prix F1 de Montréal bat son plein alors que la ville est en délire, et Aston Martin est occupé à faire des vagues autant sur la piste que sur la route.

Laura Schwab, présidente d’Aston Martin pour les Amériques, était finalement en ville pour admirer la folie estivale de Montréal — chaque fois qu’elle était ici, c’était en hiver — ainsi que de regarder la course et de rencontrer plein de gens.

Peu de femmes occupent des postes de haute direction dans l’industrie automobile. En Amérique du Nord, il y a elle, et puis il y a Mary Barra chez General Motors. Et c’est dommage, parce qu’en 2018, on devrait voir beaucoup plus de femmes dirigeantes dans ce qui a toujours été une industrie dominée par les hommes.

Durant sa visite, Mlle Schwab a également rencontré un groupe de femmes lors d’un dîner intitulé Women Who Drive, organisé par Les Moteurs Décarie, propriétaire du concessionnaire Aston Martin Montréal. Cette rencontre au restaurant Maison Boulud, géré par le grand chef Daniel Boulud lui-même, a permis à 24 femmes entrepreneures et activistes de discuter entre elles et d’apprendre sur le cheminement professionnel de Laura Schwab.

Évidemment, les constructeurs automobiles sont impliqués dans la Formule un, et en course automobile en général, pour donner de la visibilité à leur marque et aux performances de leurs voitures. Pour Aston Martin, c’est un processus en continu, mais la compagnie et Red Bull Racing collaborent à la conception d’une hypervoiture, l’Aston Martin Valkyrie, qui devrait également aider à cimenter le lien entre leurs voitures de route et leurs bolides de course. La Valkyrie sera une bête ultra profilée et ultra légère, équipée d’un V12 de 6,5 litres assorti d’une assistance électrique qui produirait aux alentours de 1 000 chevaux. Sa production devrait s’amorcer en 2019.

Entre temps, la berline Rapide termina sa carrière plus tard cette année, mais l’an prochain, une variante 100% électrique nommée la RapidE apparaîtra, et sera disponible en quantités très limitées. De plus, on devrait voir les premiers clichés du futur VUS d’Aston Martin en 2019, inspiré par le concept DBX.

Mais avant, la nouvelle Aston Martin Vantage sera mise en vente au Canada dans les prochaines semaines, tandis que la nouvelle DB11 Volante arrivera également. Et cet été, la DBS Superleggera sera dévoilée au monde entier, elle qui remplacera la Vanquish dans la gamme du constructeur. Des moments excitants pour la marque.

Je suis toujours fasciné d’entendre la perspective d’une femme au sujet de l’industrie automobile, et des sondages publiés récemment ont démontré que 85% de tous les achats de véhicules sont influencés par les femmes. Évidemment, l’industrie doit prendre cette statistique au sérieux, mais selon Mlle Schwab, sa marque couvre déjà ses bases puisque – à son avis – Aston Martin créé les plus belles voitures au monde. C’est effectivement un bon point de départ. Elle a aussi cité que contrairement à ce que les hommes pourraient penser, les femmes accordent beaucoup d’importance aux performances et aux chevaux-vapeur, pas juste le design et la couleur de la peinture.

À l’instar de bien d’autres marques de grand luxe, le constructeur anglais dispose de sa propre ligne de personnalisation intitulée Q by Aston Martin. Elle permet aux acheteurs de créer une voiture unique avec des couleurs et des garnitures uniques. Avec Q by Aston Martin-Commission, on peut rencontrer une équipe de spécialistes qui travaillent encore plus fort pour combler nos désirs et nos besoins lors de l’achat d’une Aston. Et en Amérique du Nord, on constate que de plus en plus d’acheteurs font appel à la ligne Q pour rendre leur voiture réellement unique.

Avec de nouveaux produits en route et un désir d’accroître ses parts de marché à travers la personnalisation de leurs voitures ainsi que la visibilité sur les circuits de la F1, Aston Martin — qui fête ses 105 ans d’existence — est fin prête à élargir sa présence en Amérique du Nord.