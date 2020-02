Une exposition de Lego aura lieu à Delson

Le gymnase de l’école John Adam à Delson accueillera Leg-Tek, une exposition de Lego, le dimanche 5 avril, réunissant une quinzaine d’exposants et vendeurs ainsi qu’une section où tout le monde pourra relever un défi de construction en briques miniatures.

L’événement est organisé par Steve St-Pierre et Stéphane Gravel, de la Commission scolaire Riverside. Le passionné sera sur place avec un porte-avion géant mesurant 3,6 mètres (12 pieds), qu’il a construit. La construction est faite de plus de 40 000 blocs et 100 lumières.

«Ce projet, réalisé sans plan, seulement à l’aide de photos est une reproduction du porte-avion américain CVN-78 Gerald Ford. Il a nécessité 6 mois de travail à temps partiel», laisse-t-il savoir.

M. Gravel tentera quant à lui de battre un record du monde en marchant pieds nus sur des blocs Lego sur une distance de plus de 4 km.

L’exposition sera accessible au public de 10h à 16h, au prix de 5$. Les enfants de moins de 4 ans peuvent y accéder gratuitement.