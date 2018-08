Une F1 part en road trip aux États-Unis

Article par Olivier Beaulieu

L’équipe de course Aston Martin Red Bull a publié une capsule vidéo pour le moins inusitée. Elle a fait appel à son pilote vedette, Daniel Ricciardo, pour piloter son bolide équipé d’un moteur V8 atmosphérique à travers le Strip à Las Vegas et dans les rues de San Francisco. Quelle bonne idée!

Le bolide a subi quelques modifications mineures avant de se pavaner dans les rues de ces deux métropoles. Évidemment, les mécaniciens de l’équipe Aston Martin Red Bull n’ont eu d’autre choix que de monter la suspension du véhicule et d’ajouter des phares avant pour que la F1 RB7 puisse utiliser la voie publique une fois la nuit tombée.

Par ailleurs, il est intéressant de voir le manque d’adhérence du véhicule sur les rues pavées des centres urbains. Le chemin n’est pas suffisamment lisse pour permettre aux pneus et à la suspension d’adhérer à la chaussée comme ils le feraient sur une piste fermée. On voit cependant toutes les qualités de la voiture se déployer lorsqu’elle s’aventure sur les routes longues et plates du désert.

La vidéo diffusée par l’écurie Aston Martin Red Bull se termine avec l’inscription « À suivre ». Vous constaterez qu’il reste encore bien des kilomètres à parcourir avant d’arriver à destination. On peut donc aisément espérer une suite à cette vidéo très divertissante!