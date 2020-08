Une fake news démasquée

Une fake news parue le 31 juillet sur Spotted Châteauguay a montré que les gens ne se laissent pas toujours facilement prendre.

La publication montrait une vieille photo où figurait un jeune couple avec le message : « Besoin de l’aide de tout le monde : j’ai trouvé cette photo en arrière du IGA de Châteauguay. Ça dit ′′ Maman et Papa 1955 ′′ à l’arrière. J’aimerais essayer de la rendre au propriétaire. C’est une photo ancienne et magnifique, ce serait dommage qu’elle se perde.

Merci de m’aider à trouver le propriétaire. »

D’entrée de jeu, les internautes ont démasqué le fameux couple. Des dizaines ont indiqué à juste titre qu’il s’agissait de George et Lorraine McFly, parents de Marty McFly dans le film Back to the future.

Quelque 120 personnes ont partagé le message, la très vaste majorité en rigolant et en signifiant qu’elles ne s’étaient pas fait prendre.

La même blague a été diffusée par différentes personnes sur les réseaux sociaux prétendant avoir trouvé la photo dans leur patelin.

Pour connaître l’origine d’une image, les intéressés peuvent la soumettre au site internet tineye.com.