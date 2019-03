Une famille témoigne de l’importance de Leucan Montérégie dans la maladie

Crédit photo : Le Rrflet - Archives

Julie Allard devient émotive lorsqu’on lui demande de décrire l’impact de Leucan dans le quotidien de sa famille. «C’est un soutien exceptionnel et nécessaire parce qu’on se sent souvent seul dans la maladie», laisse-t-elle tomber les larmes aux yeux après un long silence.

Mme Allard est la maman de Pénélope Phaneuf, 8 ans, dont Le Reflet avait relaté les traitements contre la leucémie en juin. La famille de Delson partage son expérience avec Leucan Montérégie pour sensibiliser les citoyens sur l’apport de l’organisme qui soutient les familles dont un des enfants est atteint du cancer.

«Dès le diagnostic, des représentants de Leucan nous ont rencontrés à l’hôpital pour nous prendre en charge. Ils ont offert à Pénélope un sac avec une couverture, des jeux, un livre avec des témoignages, etc. Nous participons également à des activités sociorécréatives avec des familles qui composent avec la même situation.»

«Au départ, nous étions un peu en mode survie et on tentait de contenir nos émotions, enchaîne le papa, Luc Phaneuf. Nous avons constaté que nous n’étions pas seuls. J’ai vu la puissance du soutien lorsque nous avons participé à un camp, l’été dernier.»

Leucan fournit également un léger soutien financier mensuel et offre à tous les membres de la famille les services d’une massothérapeute à domicile qui s’enquiert de leur humeur. Une agente est également disponible pour discuter avec les parents, au cas où la charge émotionnelle serait trop lourde à porter.

«Nous savons qu’ils sont là pour nous dès que nous avons besoin de quelque chose», ajoute Mme Allard.

Courir pour Leucan

La famille Phaneuf tient à redonner au suivant en soutenant les collectes de dons organisées par Leucan Montérégie. En septembre, elle avait accepté d’être porte-parole de l’événement Courir pour Leucan au RécréoParc. En juin, Pénélope, ses parents et ses sœurs pourraient prendre part de nouveau à l’événement qui sera revampé. La Ville de Sainte-Catherine et Leucan Montérégie se sont associés pour réunir leurs deux courses-vedettes en une seule. L’événement Courez pour Leucan à la Course des 7 se tiendra le 8 juin au parc Fleur-de-Lys.

«Ça nous permet d’augmenter notre bassin de participants et c’est une belle visibilité pour la Ville qui s’associe à un événement comme le nôtre, affirme Stéfany Brulier, chargée de projets et développement philanthropique à Leucan Montérégie. Des familles-héros encourageront les participants en bordure de route. Ce sera une façon très touchante de les motiver.»

Les fonds amassés au cours de l’événement seront versés à l’organisme.

«Ça fait du bien de pouvoir parler à des gens qui comprennent ce que nous vivons.» -Luc Phaneuf

38 familles touchées dans la MRC de Roussillon par le cancer pédiatrique

-Sainte-Catherine: 1 famille

-Saint-Philippe: 2 familles

-Saint-Constant: 4 familles

-Mercier: 3 familles

-Candiac: 3 familles

-Delson: 3 familles

-La Prairie: 6 familles

-Châteauguay: 16 familles

(Source: Leucan Montérégie)