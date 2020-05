Une fausse version de Zoom sur ordinateur cherche à voler nos données

L’application de visioconférence Zoom est utilisée par des pirates informatiques qui ont créé une fausse version du logiciel dans le but d’entrer dans notre ordinateur. Il est possible d’éviter cette fausse version si on est vigilant lors du téléchargement.

La popularité grandissante du service d’appel vidéo Zoom durant la crise de la Covid-19 n’est pas passée inaperçue aux yeux des pirates informatiques. Comme pour tout produit et application qui connait un succès fulgurant, les pirates sont aux aguets pour profiter de la situation.

Avec son bond de 60 à 300 millions d’utilisateurs en l’espace de quelques semaines, Zoom est devenu une cible facile alors que l’on a vu notamment des pirates tenter de créer et propager de fausses réunions.

Dans ce cas-ci, c’est carrément une fausse version de Zoom pour ordinateur que les pirates tentent de propager. Une version qui cache un logiciel malveillant pour observer tout ce que l’on fait sur notre ordinateur.

Faites attention aux imposteurs, alors qu’une fausse version de Zoom se propage sur le web.

Comment s’assurer qu’on n’a pas la fausse version de Zoom

Ce sont les experts en sécurité de chez TrendMicro qui ont sonné l’alarme concernant cette fausse version du logiciel Zoom pour ordinateur. Celle-ci cherche à propager un logiciel malveillant du nom de RevCode WebMinitor RAT.

Ce malware agit comme une porte dérobée. Cela permet donc aux pirates d’observer tout ce que l’on fait sur notre ordinateur et tout ce que l’on tape. On peut donc se faire subtiliser plusieurs informations, notamment nos données personnelles et financières.

Cette fausse version pour ordinateur de Zoom se promènerait sur le web via des tentatives d’hameçonnages par courriel et sur des sites internet véreux.

L’un des meilleurs moyens de savoir si l’on a téléchargé le « Zoom malveillant » est de regarder la version de Zoom que l’on utilise. Depuis la fin avril, Zoom a mis à jour son logiciel pour la version 5.0. Celle que les pirates propagent est la version 4.6.

On peut savoir si on a téléchargé une mauvaise version de Zoom en s’assurant qu’on a Zoom 5.0 ou supérieur.

Comme toujours, il est primordial d’installer les logiciels et applications à partir d’une source officielle que ce soit l’App Store d’Apple, le Play Store de Google ou le site officiel du service, en occurrence le site officiel de Zoom dans ce cas-ci.

Article publié sur francoischarron.com le 05 mai 2020