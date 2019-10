Une femme de Longueuil disparue depuis plus d’un an

Le Service de Police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) recherche Jame Laura May, 25 ans, qui est disparue depuis maintenant plus d’un an.

Cette dernière a été aperçue pour la dernière fois le 13 octobre 2018, à Longueuil. Le SPAL sollicite l’aide du public, car la santé et la sécurité de cette femme pourraient être compromises. Elle a quitté son domicile sans la médication qu’elle doit prendre quotidiennement. Elle pourrait se trouver tant au Québec qu’à l’extérieur de la province.

Toute personne apercevant Mme Jame Laura May est priée de contacter le 911 immédiatement. Toute personne qui détient de l’information sur elle est priée de contacter le sergent détective Éric Déry su SPAL au 450-463-7100 au poste 4712.