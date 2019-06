Une Fête nationale sans bouteilles d’eau jetables pour une ville de la région

Il n’y aura pas de bouteilles d’eau en plastique à usage unique vendues sur le site des festivités de la Fête nationale à Mercier.

La Ville a fait savoir qu’elle installera une fontaine d’eau dans le parc des Hirondelles afin que les gens puissent remplir leur bouteille d’eau réutilisable.

Des gourdes souples seront vendues pour ceux qui n’auraient pas leur récipient, a fait savoir Vincent Lanctôt, Directeur des communications à la Ville de Mercier.

Or, ces dernières seront offertes en quantité limitée, donc la Ville recommande aux citoyens de prévoir le coup et d’amener leur bouteille réutilisable. Pour des raisons de sécurité, M. Lanctôt précise qu’il est préférable que les gens amènent leur bouteille vide et en fassent le remplissage sur le site.

La Ville estime que cette nouvelle pratique « permettra une économie d’environ 1500 bouteilles [NDLR qui ne seront pas jetées aux poubelles ou à la récupération]», a-telle fait savoir dans son communiqué.