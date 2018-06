Une Ford Falcon GTHO de 1971 est vendue pour une petite fortune

Article par Olivier Beaulieu

Au milieu du mois de juin, une Ford Falcon GTHO Phase III de 1971 est devenue la voiture construite en Australie vendue la plus chère. Cette pièce de collection a été adjugée pour 1 300 000 dollars australiens, ce qui équivaut à 1,28 million CAN.

La Phase III se distingue par un moteur V8 et une boîte à quatre rapports offrant un généreux 400 chevaux, permettant au bolide de parcourir le quart de mille en seulement 14 secondes, un record de vitesse pour une voiture de production à quatre portes de l’époque. Elle pouvait atteindre 225 km/h!

Mais la voiture n’est pas seulement populaire en raison de ses performances impressionnantes. En fait, cette édition n’a été produite qu’en 300 exemplaires entre 1971 et 1972. De plus, la voiture vendue en ligne par Lloyd Auctions n’affichait que 20 968 km au compteur et plusieurs pièces d’origine. La voiture appartenait auparavant à l’ancien athlète de criquet australien Jeff Thomson.

En 1971, ladite voiture se vendait à peine plus de 5 000 $. Selon l’encanteur, il ne reste actuellement qu’une trentaine d’unités de ce modèle en état de marche. Il ajoute également que « lorsqu’un consommateur connait cette voiture et qu’il veut se la procurer, il est prêt à payer des sommes astronomiques, mais la voiture doit être parfaite ». Cette voiture peut sembler très chère, mais certains sont plus que prêts à en payer le prix. Feriez-vous une telle dépense?