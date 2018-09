Une Ford Mustang de 850 chevaux fabriquée en hommage aux troupes américaines

Article par Olivier Beaulieu

Les amoureux des automobiles connaîtront sans aucun doute l’animateur américain Jay Leno pour son garage digne des plus grands rêves. Il possède environ 270 véhicules allant de la Pagani Huayra à la Batmobile, en passant par une horde de motocyclettes. Mais récemment, à son émission, on a présenté une voiture pour le moins unique : une Ford Mustang Shelby GT500 Super Snake de 850 chevaux.

Après avoir terminé un livre traitant du célèbre Seal Team Six de la Navy, l’acteur américain Jim Caviezel, reconnu notamment pour son rôle de Jésus dans le long métrage La Passion du Christ, a pris la décision de rendre hommage aux troupes disparues au combat en fabriquant une édition unique d’une GT500 à couper le souffle. Pour ce faire, il s’est associé avec le designer de voitures Chip Foose et il s’est procuré une Mustang Shelby GT500 2014 qu’il a lourdement modifiée. De série, cette voiture est équipée d’un moteur V8 suralimenté de 5,8 litres qui développe 662 chevaux. Mais puisque les troupes militaires méritent mieux, cette chevauchée n’était pas suffisante pour l’acteur…

Il s’est donc procuré un ensemble Super Snake de Shelby American, qui permet à la voiture de passer de 662 à 850 chevaux-vapeur! Tout près du nouveau compresseur volumétrique se trouve une plaque en métal. On y retrouve les 19 noms gravés des militaires membres des SEAL décédés dans l’écrasement d’un hélicoptère Chinook abattu par des talibans lors de l’implication étatsunienne en Afghanistan en 2011. On y retrouve également une petite pensée pour le tireur de longue portée et héros militaire américain Chris Kyle sur cette plaque. Enfin, on peut apercevoir à l’arrière de la voiture un emblème comportant entre autres le logo de la mission Extortion 17, le nom de la mission lors de laquelle le Chinook a été abattu.