Une foule record pour la Fête nationale à Saint-Constant

Les Cowboys Fringants ont attiré une foule record de plus de 40 000 personnes pour célébrer la Fête nationale, à Saint-Constant, le 24 juin.

Les Cowboys Fringants ont fait leur entrée sur scène vers 21h. Ils ont interprété les plus grands succès de leur répertoire rock folklorique, comme La manifestation, Les étoiles filantes, En berne, Plus rien, 8 secondes et Toune d’automne.

Avant le groupe en tête d’affiche, le chansonnier Alexis Arbour a offert une prestation musicale. Pierre Arcouette, citoyen de Saint-Constant récipiendaire du prix Artisan, a ensuite livré un discours patriotique, puis le groupe Le diable à cinq a réchauffé la foule. Des festivités ont eu lieu tout au long de la journée, à partir de 10h. La soirée s’est terminée avec des feux d’artifice, vers 22h15.

Le maire, Jean-Claude Boyer, s’est dit fier que sa Ville ait été l’hôte des festivités de la Fête nationale régionale de la Rive-Sud, «spécialement dans le cadre de son 275<@V>e<@$p> anniversaire», a-t-il dit par voie de communiqué. La Municipalité a reçu une subvention permettant de couvrir la presque totalité des coûts de l’organisation dépassant 60 000$.

Bouteilles d’eau

Pour une première année, la Ville de Saint-Constant ne vendait pas de bouteilles d’eau en plastique sur le site de la Fête nationale. Elle demandait aux gens d’apporter leur propre bouteille réutilisable qu’ils pouvaient remplir sur place.

Une lectrice a contacté Le Reflet après avoir été choquée de constater que les bouteilles étaient vidées par les agents de sécurité à l’entrée. Elle ajoute que les files étaient interminables au remplissage. Plusieurs internautes s’en sont aussi plaint sur les réseaux sociaux.

Marie-Noëlle Deblois, conseillère en communications à Saint-Constant, explique qu’«il s’agit du même règlement qui s’applique dans tous les grands évènements (Fête nationale régionale à travers la province, Francofolies, Festival de jazz, etc.), soit de vider le contenu des bouteilles lorsque l’alcool est interdit».

En ce qui concerne l’attente au remplissage, Mme Deblois admet qu’elle était longue et que la Municipalité souhaite corriger la situation l’an prochain.

«Le site habituel, soit celui du Centre municipal, est en construction et sera inauguré l’an prochain, et surtout, sera muni des installations nécessaires à ce genre d’évènement», indique-t-elle.