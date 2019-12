Une guignolée pour venir en aide aux animaux

La 5e Guignolée des animaux se tient jusqu’au 21 décembre à Montréal et sur la Rive-Sud. À cette occasion, de nombreuses boîtes de dépôt ont été installé dans plusieurs boutiques pour animaux afin de récolter des dons matériels et monétaires qui seront remis aux refuges du Québec.

Fondée en 2015 par Mel-Lyna Cadieux, la Guignolée des animaux a pour mission de soutenir les refuges pour animaux en leur offrant un maximum de dons pour les aider à poursuivre leur mission.

«La Guignolée des animaux, c’est beaucoup plus qu’un simple projet à mes yeux, explique Mme Cadieux, qui a travaillé dans un refuge pendant plus de trois ans. C’est une communauté qui s’entraide jour après jour, ce sont des belles rencontres avec le personnel des refuges, le travail acharné jour et nuit afin d’aller toujours plus loin, le sentiment gratifiant d’aider directement à changer les choses, ainsi que la preuve irréfutable que le partage et la compassion peuvent réellement faire des miracles.»

La Guignolée des animaux repose sur un concept simple: inviter les citoyens à venir déposer leurs dons matériels dans les boîtes de dépôt. À la fin de la récolte, les dons seront redistribués dans les refuges sélectionnés, dont la SPCA Montérégie et Proanima services animaliers.

Les boîtes de dépôt sont disponibles chez Animalerie Aquanimo (151, boul. Curé-Poirier Ouest, Vieux-Longueuil); Hot Dog et Cie (6678, boul. Taschereau, Brossard); Toilettage Botoutou (825, rue Saint-Laurent Ouest, Vieux-Longueuil); Animalissimo (5434, boul. Cousineau, Saint-Hubert); Animauxenligne.com (321-A, rue Lawrence, Greenfield Park); et Brandy’s nourriture pour animaux et Café canin (828, rue Rachel Est, Montréal).

Rens. et dons: facebook.com/Guignolee.des.animaux.

(Source: Mel-Lyna Cadieux)