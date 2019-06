Une histoire de pêche véridique !

Une prise étonnante a récompensé deux pêcheurs qui ont bravé la température maussade du dimanche 2 juin.

«Malgré la pluie, moi et mon chum Sonny Dudek avons décidé de faire une sortie de pêche sur le lac St-Louis. Nous étions sur le lac à 6h15 et nous étions prêts pour une bonne journée de pêche», raconte Richard Gaudette, de Mercier, dans un courriel.

Un premier «spot» a fourni un peu d’action au duo mais pas à son goût. «Nous avons pêché du côté de Châteauguay et Léry sans trop de succès, quelques brochets, achigans et perchaudes tous remis à l’eau. Vers 8h30, nous avons décidé de traverser le lac et d’essayer notre chance du côté de Pointe-Claire – Beaconsfield», relate le Merciérois.

«Après une demi-heure sans touche, ça cogne et pas mal fort. Un bon combat commence et on aperçoit après quelques minutes un magnifique poisson à quelques pieds sous l’eau au bout de ma ligne. Sonny prend le filet et ramasse le poisson.»

L’heureux pêcheur termine son histoire sur ces mots : «Une fois dans le bateau, nous avons réalisé que c’était une prise digne de grands pêcheurs, une truite brune de 5 lb mesurant 22 ». Émerveillés, on se donne le high 5 et on prend le temps d’observer ce merveilleux spécimen. C’est sûr que je l’ai gardé et nous allons nous régaler pour le prochain repas.»