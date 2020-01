Une jeune fille de Longueuil portée disparue

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) recherche Léonie Monteiro, âgée de 13 ans. La jeune fille a été vue pour la dernière fois le 28 janvier vers 15h, à Longueuil.

La jeune fille a la peau blanche et s’exprime en français. Elle mesure 1,54m et pèse 108 lb. La jeune fille a les yeux bleus et les cheveux blonds. Elle pourrait être vêtue d’un polo noir et d’un manteau brun et beige.

Le SPAL sollicite l’aide du public pour retrouver cette jeune femme. Toute personne apercevant Léonie Monteiro est priée de contacter le 911 immédiatement.

(Source: Service de police de l’agglomération de Longueuil)