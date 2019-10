Une Lamborghini pas chère… imprimée en 3D!

Article par Guillaume Rivard

La Lamborghini Aventador est une voiture sport exotique qui vaut plusieurs centaines de milliers de dollars, alors très peu de gens ont les moyens de l’acheter.

Imaginez si on pouvait en créer une pour une fraction du prix…

Sterling Backus, qui est passionné de voitures depuis son enfance et qui travaille comme scientifique en chef au laboratoire KMLabs de Boulder, au Colorado, a trouvé une façon. Du même coup, il a exaucé le souhait de son garçon de 11 ans, qui rêve à l’Aventador depuis qu’il l’a découverte dans le jeu vidéo Forza.

Backus a mis la main sur les plans des panneaux de carrosserie via GrabCAD, une communauté en ligne où des designers et des ingénieurs partagent des modèles, puis il les a modifiés pour son imprimante 3D. Ensuite, il a fixé les panneaux sur un châssis en acier de fabrication maison et installé un V8 de Corvette dans le cœur – tout ça avec un budget d’environ 20 000 $.

Assez incroyable, non?

Bien sûr, quelques problèmes sont survenus en chemin. Notamment, le plastique imprimé en 3D avait tendance à fondre au soleil. Backus a donc décidé d’incorporer de la fibre de carbone et de couvrir le tout d’époxy

Le physicien dit qu’il n’aurait pas pu poursuivre son projet sans avoir appris une foule de trucs en regardant des tutoriels sur YouTube.

Si vous pensez que la voiture n’est qu’une pâle imitation, détrompez-vous : les lumières et les portières fonctionnent et Backus a même fait quelques manœuvres dans son entrée. Son objectif est d’obtenir les autorisations pour rouler sur la voie publique dès le printemps prochain.

Par ailleurs, l’homme entend exposer sa Lamborghini imprimée en 3D dans des écoles pour montrer aux jeunes que la science et la technologie peuvent être cool. D’autres vidéos seront publiées dans les mois à venir, alors c’est à suivre.