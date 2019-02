Une lecture lumineuse et chaleureuse pour s’inspirer

Crédit photo : Courtoisie

Judith Bannon chasse la froideur de l’hiver avec de nouveaux récits chauds. L’auteure de Coteau-du-Lac retrouve ses compagnons de route littéraire et propose sept nouvelles sensuelles dans «Tourne ta langue 7 fois».

L’idée de ce livre hors-série est venue à Judith Bannon lors des grands froids de l’hiver 2018. «Des lectrices me parlent souvent de leur coup de cœur ou me demandent si une série aura un quatrième tome, indique l’auteure. Je me suis alors dit que peut-être je pourrais faire revivre certains personnages et couples. Juste une petite incursion, sous forme de nouvelle. »

Laurie et Alex, Angélik et Jeffrey ou Maëlle et Simon, la romancière a laissé ses personnages refaire surface dans son imagination. La personnalité de chacun et les différents traits de caractère lui ont procuré de l’imagination. Elle avait le goût de les revoir, pour un court instant. Comme le propos est sensuel et érotique, c’est Corinne, de «#attraction», qui l’a inspirée en premier.

«Ça ne va pas directement dans la chambre à coucher, même que ça ne se passe pas toujours là dans mes livres, précise l’auteure. On retrouve mon style. Je mets la table avec l’ambiance et chaque nouvelle se termine avec un petit punch, une twist qu’on n’attend pas. Je suis une écrivaine d’intrigue et c’est toujours présent.»

Elle résume son plus récent livre comme une «lecture chaleureuse et lumineuse qui contre la froideur de l’hiver qui laisse un sourire et des idées à reproduire. »

Bien que les personnages de ces romans précédents animent ces nouvelles, il s’agit vraiment d’un bouquin hors-série. Il n’est pas nécessaire d’avoir lu les trilogies de l’auteure pour connaître les personnes. Mais l’effet inverse survient souvent.

«Je ressens l’effet porte d’entrée vers mes romans, affirme-t-elle. La première trilogie, je sais que certains tomes sont difficiles à retrouver.»

Dans sa rédaction, l’auteure a fait des choix. Ce qui implique qu’elle a toujours des idées en tête si l’envie lui reprend d’écrire un tome 2 de ces nouvelles.

Quant à la suite de «Présumée insoumise», publiée l’an dernier, il devrait se trouver sur les tablettes des libraires au printemps.