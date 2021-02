Une ligne téléphonique dédiée aux personnes vulnérables à Saint-Constant

La Ville de Saint-Constant fait savoir qu’elle commence une deuxième ronde d’appels auprès des aînés de 70 ans et plus et des personnes vulnérables, afin de les informer de la mise en service de la ligne téléphonique Info-ressources et pour discuter avec eux.

Ces citoyens sont invités à composer le 450 638-2010, poste 7336. Ils seront orientés vers les organismes locaux et ressources à leur disposition, précise la Municipalité. De l’information supplémentaire est aussi disponible sur le site Web de la Ville dans son Guide des ressources, créé en avril.

«Nous sommes très heureux de pouvoir ajouter cette ligne d’information pour nos aînés et les personnes plus vulnérables qui sont particulièrement touchés par la pandémie. Depuis de nombreuses semaines, ils sont coupés du monde extérieur et souvent, de leur famille. Nous voulons qu’ils soient informés, écoutés et rassurés», souligne le maire de la Ville de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer.

Lors de la première vague en mars, les conseillers municipaux de la Ville avaient rejoint par téléphone près de 2 800 aînés.

À lire aussi: Sainte-Catherine réactive sa ligne de soutien aux citoyens aînés ou vulnérables