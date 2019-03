Une maison est la proie des flammes à Saint-Constant

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Plusieurs services d’incendie combattent actuellement un incendie dans une résidence du rang Saint-Chrystophe à Saint-Constant. L’alerte a été donnée autour de 18 h.

«Le feu a pris naissance à l’extérieur et s’est rapidement propagé aux murs, aux soffites et au toit», a rapporté le directeur de la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine, Alexandre Tremblay.

Selon ses informations, le résident a réussi à sortir sans être blessé.

Trois autres services d’incendie de la région ont été appelés en renfort, soit ceux de Candiac-Delson, La Prairie et Saint-Rémi.

«Comme ce secteur n’est pas alimenté en eau potable, il faut utiliser des camions citerne», a-t-il ajouté.

Au moment de lui parler, l’incendie n’était pas éteint, mais les risques de détérioration ou de propagation étaient écartés. Une enquête aura lieu par la suite pour tenter de déterminer la cause des flammes.

Plus de détails à venir.