Une manifestation contre le racisme à Châteauguay ce samedi

Quatre adolescentes qui fréquentent l’école secondaire Gabrielle-Roy à Châteauguay organisent une manifestation pacifique ce samedi dans la foulée du mouvement créé à la suite de la mort de l’Américain Georges Floyd aux mains de policiers à Minneapolis.

L’événement est prévu entre midi et 16 h à l’intersection des boulevards D’Anjou et Saint-Joseph à Châteauguay «Nous ne bloquerons pas les rues. Juste les trottoirs et le gazon. On ne veut pas de problème avec la police. Ce sera une manifestation calme avec des pancartes et de la musique», explique en entrevue Jessika, 14 ans.

Les organisatrices disent ne pas vivre de racisme personnellement. «Plusieurs de nos amis proches se font faire du racisme souvent et on veut que cela arrête», mentionne l’adolescente.

La police de Châteauguay a été informée de la tenue de cet événement. Les organisatrices demandent aux participants de respecter la distanciation sociale et de porter un masque.

En même temps que la graduation de Billings

La manifestation coïncidera avec le défilé en voiture des finissants de l’école secondaire Howard S. Billings qui aura lieu non loin de là, entre 10 h et 14 h. Une décision qui déçoit Deborah Henry, grand-mère de petits-enfants aux origines mixtes qui soutient la cause de l’égalité des races. «Les finissants (de Billings) sont très attachés à cette cérémonie liée à la fin de leur secondaire. Je serais très déçue si des parents ne pouvaient pas défiler avec leurs voitures décorées dans Châteauguay. Pourquoi ne pas reporter la manifestation au dimanche ? De cette façon nous pourrions célébrer ces deux étapes importantes à Châteauguay ?», a-t-elle écrit au journal.

Les initiatrices de la manifestation ont mentionné qu’elles n’étaient pas au courant de la graduation à l’école secondaire Billings lorsqu’elles ont annoncé leur événement. «Il y a trop de monde qui le sait déjà. Si nous changeons la date, ça pourrait créer deux manifestations», mentionne Jessika.