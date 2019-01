Une Mazda3 hybride bientôt offerte en Amérique du Nord?

Article par Sylvain Raymond

La toute nouvelle génération de la Mazda3 a fait son apparition dans le cadre du dernier Salon de l’auto de Los Angeles. La grande nouvelle, c’est que non seulement la voiture profite d’une refonte esthétique complète, mais on a décidé de la proposer avec un rouage intégral optionnel, une première pour le modèle.

Toutefois, ce qui est passé un peu plus sous le radar, c’est que la Mazda3 2019 sera aussi offerte dans d’autres marchés, notamment l’Europe, avec un moteur SKYACTIV-X jumelé à un système hybride léger. Ce type de système comprend un petit ensemble de batteries au lithium-ion de 24 volts et un petit moteur électrique positionné entre le moteur à combustion et la boîte de vitesses. L’apport électrique permet d’ajouter du couple en accélération, mais surtout, de réduire la consommation en carburant.

Mazda a introduit cette technologie afin de répondre aux normes plus strictes dans certains marchés, mais il n’est pas impossible que cette technologie soit offerte en Amérique du Nord selon ce que nous avons appris des dirigeants de Mazda lors de leur passage au Salon de l’auto de Montréal.

Selon le constructeur, équipé de la technologie hybride légère, ce moteur quatre cylindres SKYACTIV-X offrirait pratiquement le même niveau de performances que le moteur de 2,5 litres tout en procurant une économie de carburant de loin supérieure.

La volonté d’introduire cette livrée n’est certainement pas en cause, le dilemme touchera beaucoup plus le prix. Déjà que la nouvelle Mazda3 ne sera pas la plus abordable du lot, un prix trop élevé pour une version hybride pourrait miner son intérêt.