Une McLaren Senna accidentée quelques heures après sa livraison

Article par William Clavey

La McLaren Senna est actuellement l’une des supervoitures les plus exclusives, dispendieuses et rapides de la planète. Avec un prix de vente pouvant rapidement dépasser 1 million $, on comprend pourquoi les acheteurs d’une telle bagnole, largement inspirée d’une voiture de formule 1, se dépêchent de la ranger dans un garage bien chauffé afin qu’elle puisse prendre encore plus de valeur.

Toutefois, la Senna a aussi été conçue pour être conduite, et c’est ce que ce propriétaire a fait le moment qu’il a sorti son exemplaire rare du concessionnaire. La balade d’une vie, quoi. Hélas, celle-ci n’a pas duré longtemps…

Ça n’a pas « fessé trop fort »

Par chance, le conducteur de 43 ans d’origine allemande est sorti indemne de l’accident après que sa superbombe britannique, alimentée par un V8 biturbo de 789 chevaux, ait heurté un muret de béton dans une ruelle résidentielle en banlieue de Munich.

Lors de l’accident, qui semble avoir été une perte de contrôle soudaine, l’odomètre du bolide n’indiquait que 60 milles (96 km). Le propriétaire se rendait-il chez lui directement depuis le concessionnaire afin de montrer son nouveau jouet ultra dispendieux à son épouse, amis et famille? Fort probable. Ouf!

Selon une image partagée sur le compte Instagram de témoins, les dommages sont somme toute mineurs, affectant seulement l’avant du véhicule. Cependant, les sacs gonflables ayant été déployés, les réparations pourraient facilement dépasser le prix d’une maison de la classe moyenne.