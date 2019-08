Une microbrasserie voit le jour à Beauharnois

Deux jeunes passionnés de bière, Samuel Leduc, de Châteauguay, et Pierre-Luc Côté, de Mercier, ouvrent officiellement la Microbrasserie la Centrale, au 2, rue Richardson à Beauharnois, ce vendredi à 16 h.

Les deux amis de longue date sont les gagnants du concours Mon commerce à l’essai. La mission de cette initiative du Centre local de développement (CLD) de Beauharnois-Salaberry est de redynamiser les centres-villes de la MRC de Beauharnois-Salaberry en «augmentant le taux d’occupation des locaux commerciaux vacants et en augmentant l’achalandage».

Un financement de 65 000$ a été accordé à cette entreprise en démarrage ainsi qu’un accompagnement de l’équipe d’analystes-conseils du CLD. Une entente avec l’homme d’affaires Alexandre Daneau de la Patate Mallette a permis de trouver un local commercial abordable pour y loger la microbrasserie. Les gagnants ont mérité un abonnement d’un an à la CCIBVHSL (Chambre de commerce et d’industrie Beauharnois Valleyfield Haut-Saint-Laurent). La SADC du Suroit-sud offre aussi ses services aux deux entrepreneurs, précise Frédérick Perrier, analyste, conseil et financement au CLD de Beauharnois-Salaberry.

«Nous brassons ensemble depuis huit ans. Étant de grands amateurs de bières de microbrasseries, nous avions un rêve commun d’ouvrir ce genre d’entreprise, mais je dirais que depuis deux ans, l’idée d’un tel projet prenait de plus en plus de place chez nous», illustre Samuel Leduc.

«C’est un beau défi que nous sommes prêts à relever. Nos diverses expériences au fil des ans nous ont préparés à faire face à ce genre de projet. Nous sommes extrêmement emballés à l’idée de faire découvrir nos produits et notre passion aux gens des alentours», fait part Pierre-Luc Côté.

Situé au bord du lac Saint-Louis, le 2, rue Richardson abritait jadis le restaurant Chez Manon. Il était inoccupé depuis deux ou trois ans quand l’homme d’affaires Alexandre Daneau l’a acquis à la fin de 2017.

À lire aussi:

Une première microbrasserie à Kahnawake