Une mise à jour Polestar offre plus de couple aux roues arrières

Article par Olivier Beaulieu

Volvo a annoncé, au grand bonheur des propriétaires de certaines Volvo, l’ajout d’une mise à jour développée par sa division de performance Polestar. Cette amélioration du logiciel permet aux roues arrière des véhicules dotées d’une transmission intégrale de recevoir un plus grand couple dans l’optique d’offrir une conduite plus sportive aux conducteurs.

Cette nouvelle option permet aux roues arrière de recevoir un plus grand couple, et ce, lors des virages prononcés et des accélérations en sortie de courbe. Selon Henrik Green, vice-président senior à la recherche et au développement chez la division voitures du manufacturier : « nous travaillons constamment à l’amélioration de l’expérience de conduite des voitures Volvo. Cette mise à jour rend le système de transmission intégrale à la fois plus doux et plus dynamique. » Pour obtenir le surplus de couple, le conducteur n’aura qu’à sélectionner le mode de conduite Dynamic ou éteindre le système d’assistance de stabilité électronique.

Cette mise à jour complète les cinq dernières annoncées par Polestar qui visent à améliorer les performances de la voiture entre autres grâce à de meilleurs changements de rapport et une réponse de l’accélérateur plus rapide.

Les consommateurs intéressés par cette mise à jour peuvent consulter leur concessionnaire dès maintenant. Elle est disponible pour les séries 90, 60 et le tout nouveau XC40, tant et aussi longtemps que la voiture est dotée d’une transmission intégrale. Le manufacturier précise que seuls les modèles 2019 et plus pourront recevoir cette mise à jour du logiciel. Les motorisations hybrides sont également exclues.