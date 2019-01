Une mise à jour pour la BMW Série 7 2020

Article par Michel Deslauriers

BMW a révisé sa berline porte-étendard Série 7 pour le millésime 2020, qui sera en vente dès le mois d’avril, avec un nouveau style, de nouvelles motorisations et de nouvelles technologies de pointe.

Les changements au design extérieur de la Série 7 s’étendent au capot, aux phares, aux parechocs, aux ailes avant et aux feux arrière. La grille de calandre plus affûtée et plus haute affiche une plus grande ressemblance à celle arborant le VUS BMW X7 2019, qui sera bientôt en vente. Ladite grille obtient un fini en aluminium satiné, avec des éléments noircis lorsque l’ensemble M Sport est choisi, alors que la M760Li xDrive dispose d’une grille finie en gris cérium.

Des blocs optiques et des feux arrière amincis à DEL figurent désormais de série, et les phares BMW Laserlight sont disponibles en option. De nouvelles couleurs de carrosserie sont offertes, tout comme des jantes en alliage redessinées, leur taille variant entre 19 et 21 pouces, entourés de pneus toutes saisons ou des pneus d’été de performance.

Les 750i et 750Li obtiennent la nouvelle génération du V8 biturbo de 4,4 litres qui se retrouve également dans la nouvelle BMW Série 8, disponible en coupé et en décapotable. Il produit 523 chevaux ainsi qu’un couple de 553 livres-pied entre 1 800 et 4 600 tr/min. BMW avance un chrono 0-100 km/h de 4,0 secondes. La M760Li au sommet de la gamme fait toujours étalage d’un V12 biturbo de 6,6 litres produisant 600 chevaux et un couple de 627 livres-pied.

La 745Le est la nouvelle variante hybride rechargeable de la BMW Série 7 2020, équipée d’un six cylindres turbo, un moteur électrique et une batterie au lithium-ion de 12 kWh. La puissance combinée est évaluée à 394 chevaux, avec un couple maximal de 442 livres-pied, permettant à la berline d’atteindre les 100 km/h en 5,1 secondes. L’autonomie en mode 100% électrique n’a pas encore été officialisée, mais devrait s’avérer significativement plus élevée que les 23 km estimés de l’actuelle 740Le.

Chaque Série 7 vendue au Canada profitera d’un rouage intégral, d’une boîte automatique à huit rapports et d’une suspension pneumatique adaptative à deux axes. La direction intégrale active, qui comprend un système à quatre roues directionnelles, est disponible en option, tout comme le Active Comfort Drive with Road Preview, qui ajuste la suspension en temps réel selon l’état de la chaussée afin de maximiser le confort à bord de la grande berline de BMW.

Grâce à une caméra Mobileye installée dans l’habitacle, le système d’assistance dans les embouteillages peut réduire l’épuisement de la circulation dense sur l’autoroute en permettant le conducteur de lâcher le volant jusqu’à une vitesse de 60 km/h – tant que celui-ci demeure attentif. Parmi les autres bidules technologiques, on retrouve l’assistance de stationnement actif, l’assistance active en marche arrière et la dernière version du système multimédia iDrive du constructeur, ce dernier comprenant un assistant personnel à la Google Home, Amazon Alexa et Mercedes-Benz MBUX – qui suit nos directives après avoir prononcé « Hey BMW ».

Les prix de la BMW Série 7 2020 seront annoncés à une date ultérieure.