Une mise à jour pour la Mercedes-AMG GT 2020

Article par Michel Deslauriers

Au Salon de l’auto de Los Angeles, la division AMG de Mercedes-Benz a présenté son coupé GT revu et corrigé. Même si, du premier coup d’œil, on ne voit pas de changements significatifs.

La GT arbore de nouveaux blocs optiques, un nouveau parechocs arrière et de nouvelles jantes en alliage, mais les modifications majeures apportées à la Mercedes-AMG GT 2020 ne se trouvent ni sur la carrosserie, ni sous le capot.

D’abord, l’habitacle de la GT reçoit une nouvelle console centrale en forme de V, la même qui figure dans la nouvelle Mercedes-Benz GT coupé 4 portes. Elle profite également d’une instrumentation entièrement numérique sur un écran de 12,3 pouces – proposant les styles d’affichage Classic, Sporty et Supersport —, flanqué de l’écran de 10,25 pouces du système multimédia. De plus, la GT deux portes obtient le volant AMG performance que l’on a introduit dans la variante quatre portes. Ledit volant est recouvert de cuir nappa dans la GT C, et de microfibre DINAMICA dans la GT R.

La voiture se dote également d’une foule de nouveaux systèmes électroniques. Un ensemble optionnel ajoute des caméras avant et arrière afin de faciliter les manœuvres de stationnement, et à plus haute vitesse, la programmation AMG DYNAMICS du système de modes de conduite permet une intervention encore précise du système de contrôle de stabilité. La suspension de la GT deux portes a été recalibrée aussi, et selon la marque allemande, on a « rehaussé l’agilité des AMG GT même lorsqu’elles sont à leur maximum de stabilité. »

Une nouvelle variante de la Mercedes-AMG GT 2020 sera disponible, la GT R PRO. Ce bolide à tirage limité – comme si la GT R n’était déjà pas exclusive – profite d’une dynamique de conduite encore plus affûtée, particulièrement sur un circuit. Dans la version canadienne de la GT R PRO, on obtient des sièges AMG performance, des garnitures en fibre de carbone matte et une barre de renforcement dans le coffre.

La date de mise en marché n’a pas encore été annoncée, mais la Mercedes-AMG GT 2020 sera encore disponible en versions GT (469 chevaux), GT C (550 chevaux) et GT R (577 chevaux).