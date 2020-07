Une montre intelligente à bas prix et entièrement personnalisable

L’entreprise française Withings lance sur le marché une nouvelle montre intelligente du nom de Withings Move. Vendue à un prix très intéressant, cette montre intelligente suit évidemment toutes nos activités physiques, mais peut être aussi entièrement configurable au niveau de l’apparence.

Le marché de la montre intelligente est un marché qui peine à percer le cœur des gens. Certains trouvent ça trop cher, n’en voit pas vraiment l’utilité ou n’aiment carrément pas leur design qui n’ont rien d’une montre conventionnelle.

Et bien cette nouvelle montre intelligente de Withings pourrait bien convaincre les sceptiques, alors qu’elle a plusieurs atouts dans sa manche qui la rend intéressante.

La montre intelligente Withings Move suit nos activités physiques et est entièrement personnalisable.

Suivez vos activités physiques et la qualité de votre sommeil

L’entreprise Withings est particulièrement connue pour ces gadgets santé comme sa balance intelligente, son capteur de sommeil, son thermomètre sans contact, son tensiomètre intelligent et ses montres intelligentes Steel aux allures de montres conventionnelles à cadran.

La nouvelle Withings Move continue dans la lancée des designs de ces grandes sœurs Steel, mais est vendue à pratiquement la moitié du prix et peut même être entièrement configurable.

Vendu à 69$ US contrairement à 129$ US pour la Steel de base, Wihtings nous offre la possibilité de configurer complètement la Move. On peut ainsi choisir le cadran que l’on veut, le boitier, les aiguilles et évidemment le bracelet.

Withings parle de plus de 5800 combinaisons de personnalisation disponibles sur la montre intelligente Move.

C’est bien beau la personnalisation direz-vous, mais que peut faire concrètement cette montre mise à part faire sa tâche primaire de nous donner l’heure?

Tout comme les autres montres intelligentes sur le marché, celle-ci nous permet évidemment de suivre nos activités physiques.

Concrètement, la montre intelligente Withings Move nous permet de:

Suivre notre nombre de pas à la marche et à la course

Connaître le nombre de calories que l’on a brulées

Déterminer les distances et altitudes parcourues

Suivre nos exercices de natation avec son étanchéité de 50m

Mesurer la qualité et les cycles de notre sommeil

Compatible avec iPhone, iPad, iPod touch sous iOS 10 ou plus récent ainsi que les appareils Android sous l’OS 6 (Mashmallow) ou plus récent, toutes nos informations sont alors synchronisées via Bluetooth vers l’application Health Mate de Withings.

Enfin au niveau de la batterie de la montre intelligente Move, Withings parle d’une autonomie de 18 mois! Comme une montre traditionnelle, la Withings Move fonctionne en fait avec une pile bouton standard. Une pile qui coûte à peine 5$.

On a donc là une montre intelligente relativement basique au niveau des fonctions, alors qu’on ne peut voir nos textos ou appels ou encore nous proposer des exercices comme sur la Fitbit Versa par exemple.

N’empêche que pour ceux qui souhaitent avoir une montre intelligente qui n’en a pas l’allure et qui ne veulent pas casser leur tirelire pour une Apple Watch, la Withings Move peut représenter un beau compromis.

En savoir plus et acheter en ligne la montre intelligente Withings Move

Autres produits Withings

Une balance intelligente abordable et très complète

Améliorez la qualité de vos nuits avec ce capteur intelligent

Vérifiez si votre enfant fait de la fièvre avec ce thermomètre sans contact

Des graphiques de votre pression artérielle avec ce tensiomètre intelligent

Article publié sur francoischarron.com le 13 juillet 2020