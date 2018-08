Une motorisation électrique pour la Jaguar E-Type

Article par Michel Deslauriers

L’an dernier, Jaguar avait présenté un concept de voiture 100% électrique, basée sur l’une des plus belles voitures du constructeur – et de l’histoire de l’automobile –, soit la E-Type, produite dans les années 60 et 70. La réaction du public et des clients envers la E-Type Zero fut telle que la marque proposera un kit de conversion pour leur légendaire sportive.

En effet, la division Jaguar Classic, qui effectue la restauration des vieux modèles de la firme anglaise, pourra convertir la E-Type en voiture 100% électrique. On n’a pas encore donné de spécifications techniques, mais les premières livraisons s’amorceraient dès l’été 2020.

Une nouvelle version de la E-Type Zero, peinte en bronze, a d’ailleurs été présentée il y a quelques jours à l’événement « The Quail : A Motorsports Gathering » à Carmel, en Californie. Visuellement, la voiture concept E-Type Zero ne révèle aucunement sa motorisation écologique, mais on dit qu’elle est plus rapide que la E-Type originale, Série 1. Cette dernière était initialement équipée d’un six cylindres de 3,8 litres, produisant 265 chevaux, éventuellement remplacé par une cylindrée de 4,2 litres, tout aussi puissant, mais plus riche en couple (283 livres-pied au lieu de 240).

La E-Type Zero dispose d’une batterie de 40 kWh, bonne pour une autonomie maximale estimée à 272 km sur une pleine charge, qui nécessite six à sept heures. Puisque la motorisation électrique affiche un poids similaire à celui du moteur et de la boîte de vitesses originales, le comportement routier de la voiture n’est pas affecté.

En option, les clients pourront équiper leur E-Type d’une instrumentation moderne, incluant un écran multimédia tactile. Bien sûr, la conversion est entièrement réversible, si jamais le propriétaire de la E-Type désire réinstaller la motorisation et les composants d’origine.