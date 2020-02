Une nouvelle alerte de smog dans la région

Une alerte de smog est en vigueur depuis lundi matin. Il s’agit de la seconde alerte de smog à toucher la Rive-Sud en moins de quatre jours, notamment dans le secteur Châteauguay – La Prairie.

«Des concentrations de particules fines demeurent élevées ce matin et causent une mauvaise qualité de l’air, mentionne Environnement Canada. Elles devraient diminuer graduellement aujourd’hui.»

Le smog affecte surtout les enfants asthmatiques et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques. Il leur est donc recommandé d’éviter les activités physiques intenses à l’extérieur jusqu’à la levée de l’avertissement.

Environnement Canada indique qu’au Québec, le chauffage au bois est la principale source de particules fines qui contribue au smog l’hiver. Il s’agit de l’activité qui génère le plus grand nombre de ces particules, devant l’activité industrielle et le transport.

Il ajoute que «chacun peut améliorer la qualité de l’air en posant des gestes simples comme limiter l’utilisation des foyers et des poêles à bois, privilégier le transport collectif, et, s’il faut utiliser la voiture, réduire sa vitesse et éviter de laisser tourner le moteur au ralenti».