Une nouvelle ceinture pour chien fait réagir

Article par Olivier Beaulieu

Les Canadiens ne sont pas tous au courant des lois entourant la conduite automobile. Par exemple, nous observons encore fréquemment des chiens ou même des chats qui se promènent librement dans un véhicule en mouvement. La plupart des automobilistes respectent cependant les lois. Ils attachent la laisse de leur animal de compagnie avec leur ceinture de sécurité, mais en cas d’accident, la bête sera fort probablement étranglée par l’impact.

C’est dans cet ordre d’idées que Zugopet, une compagnie basée à Austin, au Texas, a créé un harnais sécuritaire conçu pour les chiens et les chats en voiture.

Au Québec, l’article 442 du Code de la sécurité routière stipule qu’il est interdit de conduire un véhicule routier quand un animal obstrue la vue du conducteur ou gêne sa conduite. Pour éviter un tel comportement de la part de votre animal, on suggère de l’attacher. Le harnais développé par Zugopet n’est pas bien différent d’un harnais conventionnel qu’on utilise pour les promenades à pied. Il se distingue cependant par sa manière de s’attacher au siège de l’automobile. Un joint de métal se fixe aux ancrages conçus pour les sièges d’enfant et on vient ensuite attacher le harnais du chien à celui du siège.

Ce harnais a été approuvé par plusieurs associations de médecins vétérinaires, mais il continue de faire réagir les internautes suite à la publication de cette vidéo. Les propriétaires de chien ou de chat sont conscients que leur animal se tannera et ne tiendra plus en place à un moment ou à un autre lors du trajet. Alors, est-ce mieux que de le laisser s’asseoir sur la banquette arrière?

Pour les intéressés, le système se vend environ 200 $ sur différents sites dont eBay et celui du manufacturier. Il est disponible en cinq tailles et convient de façon sécuritaire aux chiens de moins de 25 livres.

Et vous, croyez-vous que ce nouveau harnais soit une solution viable?