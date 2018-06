Une nouvelle concession Lamborghini ouvre au centre-ville de Toronto

Article par Le Guide de l’auto

High five! Lamborghini, qui enregistre une croissance record pour la sixième année consécutive, a récemment inauguré sa cinquième concession au Canada. Opérée par Grand Touring Automobiles, Lamborghini Downtown Toronto est stratégiquement située au coin de Dundas Street East et de l’autoroute Don Valley Parkway en plein cœur du district des affaires de la Ville Reine.

Alors que le segment des voitures de luxe convertit un nombre grandissant de consommateurs, la marque italienne est bien placée pour poursuivre sur sa lancée au Canada – son cinquième plus gros marché dans le monde – d’autant plus qu’elle compte maintenant dans sa gamme un tout nouveau VUS de performance, l’Urus (plus de détails ci-dessous).

« Nous voyons que les acheteurs canadiens ont de plus en plus faim pour des véhicules de grand luxe et nous sommes prêts à accueillir l’Urus en concession à la fin de l’été, a déclaré Alessandro Farmeschi, chef de la direction de Lamborghini dans les Amériques. Avec un public élargi, il était crucial pour nous d’avoir un emplacement stratégique au centre du Toronto métropolitain. Grâce à notre excellent partenaire, Grand Touring Automobiles, nous pourrons répondre aux besoins de vente et de service de nos clients, et ce, à la grandeur de la région de Toronto. »

La salle d’exposition de Lamborghini Downtown Toronto reflète la nouvelle identité corporative de la marque avec un style moderne et à la fine pointe de même qu’une expérience de magasinage sur 360 degrés. On y trouve également une aire de personnalisation Ad personam.

Tel que mentionné précédemment, les supervoitures Aventador et Huracán ont maintenant un grand frère sous la forme du Lamborghini Urus 2019. Nous avons couvert la première canadienne de ce VUS lors d’un événement privé qui s’est tenu au musée Design Exchange de Toronto cet hiver.

Abritant le premier moteur turbocompressé de la compagnie, soit un V8 de 4,0 litres développant 650 chevaux et 627 livres-pied de couple, le Lamborghini Urus est un VUS à cinq places qui fonce de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes. Il possède également une structure en aluminium et en acier à haute résistance, un système à quatre roues directionnelles, une suspension pneumatique, des freins en céramique de carbone ainsi que des roues de 21 pouces.

Les premiers acheteurs de l’Urus doivent en prendre possession à la fin de l’été. Rappelons que son prix de base s’élève à 232 000 $.

Pour ce qui est des autres concessions Lamborghini au Canada, elles sont situées à Vaughan (Toronto), à Kirkland (Montréal), à Calgary et à Vancouver.