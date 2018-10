Une nouvelle directrice générale adjointe à la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries

Crédit photo : Gracieuseté

Marie-Claude Huberdeau occupera le poste de directrice générale adjointe à la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS).

La nomination de Mme Huberdeau, qui entrera en fonction le 12 novembre, a été annoncée par Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires, et Kathlyn Morel, directrice générale, le 16 octobre, par voie de communiqué. La nouvelle directrice générale adjointe de la CSDGS occupe le même emploi à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB). Mme Huberdeau possède un baccalauréat en enseignement de l’histoire et de la morale au secondaire, une maîtrise en administration de l’éducation et complète un doctorat professionnel en gestion de l’éducation.