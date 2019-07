Une nouvelle image du VUS électrique de Fisker

Article par Guillaume Rivard

En mars dernier, nous vous avons parlé du projet de la compagnie Fisker de lancer un VUS électrique abordable pour rivaliser directement avec le Tesla Model Y et ses semblables dans le futur.

S’il revient dans l’actualité aujourd’hui, ce n’est pas tellement parce que de nouvelles informations sont disponibles à son sujet, mais plutôt parce que Henrik Fisker lui-même a publié sur son compte Twitter une première image officielle du devant du véhicule, qui ne porte pas encore de nom.

Chose certaine, il ressemble beaucoup au croquis original que nous avons vu il y a quelques mois.

La partie supérieure du museau allie des surfaces fluides à quelques touches plus racées, tandis que le bas est dominé par une calandre alvéolaire au look unique. Les éléments à DEL sont vraiment cool aussi.

On nous promet par surcroît des caractéristiques traditionnellement réservées aux voitures sport exotiques, dont des jantes allant jusqu’à 22 pouces de diamètre.

Sur Twitter, Fisker a également vanté que l’habitacle sera incroyablement spacieux par rapport aux autres de la catégorie et composé de plusieurs matériaux recyclés.

En ce qui concerne la performance, attendez-vous à une configuration à quatre roues motrices avec un moteur électrique à l’avant et un autre à l’arrière. Une batterie au lithium-ion de plus de 80 kWh fournira une autonomie d’environ 480 kilomètres, exactement comme la version plus puissante – et plus dispendieuse – du Model Y.

Parlant de prix, Fisker vise toujours de vendre son VUS électrique sous les 40 000 $US, et ce, sans passer par un réseau de concessionnaires. L’objectif est de le rendre « accessible aux gens des États-Unis et dans le monde », alors gardons nos doigts canadiens croisés.

Le lancement du VUS pour l’année-modèle 2021 repoussera celui de la sublime berline électrique Fisker EMotion, dévoilée au CES 2018 en tant que produit phare doté d’une autonomie d’environ 800 kilomètres.